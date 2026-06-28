پخش زنده
امروز: -
برنامهریزی برای حضور حداکثری بانوان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و فعالسازی ۳۰۰ موکب مردمی در استان با هدف خدمترسانی به زائران، در نشست مسئولان و فعالان فرهنگی استان مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اعظم الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، در این نشست با اشاره به اهمیت این رویداد، گفت: این واقعه فراتر از یک فقدان ملی و مذهبی، نقطه عطفی در تاریخ معاصر است و تشییع پیکر رهبر شهید، تنها یک مراسم تدفین نیست، بلکه پیامی از استمرار راه شهدا، حقطلبی و عدالتخواهی به جهانیان خواهد بود.
همچنین معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از آمادگی استان برای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینی حجم بالای تردد در مسیر خراسان شمالی به مشهد مقدس، ۳۰۰ موکب مردمی و جهادی برای ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی فعال خواهند شد.
سرهنگ هادی نعیمی نیز با بیان اینکه برآوردها از ثبت حدود هفت میلیون تردد در ایام برگزاری مراسم حکایت دارد، افزود: تمامی ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی و پایگاههای بسیج برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شدهاند.
در نشست برنامهریزی برای حضور حداکثری بانوان در مراسم تشییع، که با حضور ۱۵۰ نفر از بانوان فعال دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و جهادی، هیئتهای مذهبی، بسیج زنان، سازمانهای مردمنهاد و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزار شد، بر نقشآفرینی بانوان در این مراسم تأکید شد.