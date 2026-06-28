به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اختصاص بیش از بیست هزار هکتار از اراضی دیم به کشت نخود علوفه‌ای، گامی بلند برای حفظ منابع آبی و بهبود سلامت خاک است.

با کاشت نیم میلیون کیلوگرم بذر نخود علوفه‌ای در سال جاری، زنجان مسیر تازه‌ای را برای هم‌افزایی میان کشاورز و دامدار گشوده است.

کشت «نخود علوفه‌ای» به دلیل نیاز آبی بسیار کم و مقاومت بالا در برابر خشکسالی، به یکی از راهکارهای کلیدی کشاورزی پایدار تبدیل شده است.

این محصول نه تنها با تثبیت نیتروژن باعث احیای خاک و کاهش آفات می‌شود، بلکه به دلیل پروتئین بالا، تغذیه‌ای عالی برای دام‌هاست.

استفاده از آن در تناوب زراعی با غلات، موجب افزایش حاصلخیزی زمین، بهره‌وری بیشتر و تضمین سودآوری برای کشاورزان شده است.