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ترویج کشت نخود علوفهای با هدف غنی سازی خاکهای زراعی در مزارع دیم استان زنجان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اختصاص بیش از بیست هزار هکتار از اراضی دیم به کشت نخود علوفهای، گامی بلند برای حفظ منابع آبی و بهبود سلامت خاک است.
با کاشت نیم میلیون کیلوگرم بذر نخود علوفهای در سال جاری، زنجان مسیر تازهای را برای همافزایی میان کشاورز و دامدار گشوده است.
کشت «نخود علوفهای» به دلیل نیاز آبی بسیار کم و مقاومت بالا در برابر خشکسالی، به یکی از راهکارهای کلیدی کشاورزی پایدار تبدیل شده است.
این محصول نه تنها با تثبیت نیتروژن باعث احیای خاک و کاهش آفات میشود، بلکه به دلیل پروتئین بالا، تغذیهای عالی برای دامهاست.
استفاده از آن در تناوب زراعی با غلات، موجب افزایش حاصلخیزی زمین، بهرهوری بیشتر و تضمین سودآوری برای کشاورزان شده است.