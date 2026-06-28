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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از برنامهریزی برای جابهجایی ۵۹ خانوار ساکن پهنه رانشی ملازینال تبریز به واحدهای جایگزین در شهرک جوانان خبر داد و تکمیل زیرساختهای این شهرک را اولویت اصلی دستگاههای مسئول اعلام کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تشریح آخرین وضعیت پهنه رانشی ۴۸ هکتاری ملازینال تبریز گفت: برای جابهجایی ۵۹ خانوار آسیبدیده، طرح انتقال «کلید به کلید» در قالب ظرفیتهای شهرک جوانان در دستور کار قرار گرفته است.
بابک نجفیان با اشاره به سابقه رانش در این محدوده افزود: بخش قابل توجهی از ساختوسازهای منطقه روی اراضی ملی و برخی نیز بدون پروانه ساختمانی انجام شده و پیش از این نیز درباره مخاطرات آن هشدارهای لازم از سوی مراجع تخصصی ارائه شده بود.
وی با بیان اینکه شهرک جوانان با هدف اسکان ساکنان مناطق حاشیهنشین و پرخطر ایجاد شده است، اظهار کرد: ۱۰ هکتار زمین به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفته تا یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی برای جابهجایی خانوارهای واجد شرایط احداث شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تأکید کرد: تعیین تکلیف واحدهای جایگزین، تکمیل خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز و تدوین برنامه اجرایی انتقال ساکنان، در اولویت دستگاههای مسئول قرار دارد تا روند جابهجایی با سرعت بیشتری انجام شود.