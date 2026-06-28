مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از ثبت بیش از ۹ میلیون تراکنش خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان از زمان آغاز اجرای این طرح در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: از آغاز اجرای طرح گالابرگ الکترونیکی در گیلان دی ماه سال گذشته تا پایان خرداد امسال، ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید کالابرگی با ثبت بیش از ۹ میلیون و ۲۴۹ هزار تراکنش در استان ثبت شد.

وی از ثبت بیش از ۴ میلیون و ۶۹۲ هزار تراکنش کالابرگی به مبلغ حدود ۷ هزار میلیارد تومان در گیلان از ابتدای امسال تا پایان خرداد خبر داد و افزود: حدود ۹۰ درصد جمعیت گیلان، معادل ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر، مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین از فعالیت ۷ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار پایانه فروش در سطح استان خدمات مرتبط با این طرح را به شهروندان ارائه می‌کنند.

علی لقمانی تاکید کرد: دریافت وجه برای استعلام موجودی، اجبار مردم به خرید همه اعتبار کالابرگی و یا الزام به خرید برند‌های خاص، از جمله تخلفات طرح کالابرگ الکترونیکی محسوب می‌شود که در صورت اثبات، پایانه فروشگاه متخلف غیرفعال خواهد شد.