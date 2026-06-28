مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان برای خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، باقر جوان گفت: تمام ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل مسافری استان برای جابه‌جایی زائران و عزاداران بسیج شده و ناوگان با هماهنگی کامل آماده ارائه خدمات است.

داریوش باقرجوان با اشاره به نقش استان البرز به عنوان استان معین تهران در برگزاری این مراسم افزود: با توجه به مسئولیت ویژه استان البرز در پشتیبانی از پایتخت، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین ناوگان، ساماندهی رانندگان، استقرار عوامل نظارتی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا روند انتقال مسافران با نظم، ایمنی و سرعت مطلوب صورت گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، رانندگان و بهره‌برداران ناوگان در حالت آماده‌باش قرار دارند و نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان، کنترل فنی وسایل نقلیه و رعایت ضوابط ایمنی در طول اجرای این مأموریت با جدیت دنبال خواهد شد.

باقرجوان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: خدمت‌رسانی شایسته به مردم و عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید امت، وظیفه‌ای مهم و افتخارآمیز است و با هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهیم کرد زمینه جابه‌جایی ایمن، روان و مناسب شرکت‌کنندگان در این مراسم فراهم شود.