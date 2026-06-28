استاندار قزوین با اشاره به اولویت عدالت آموزشی در این استان گفت: با وجود کمبود مدرسه در برخی نقاط، دولت مصمم است تا پایان دوره خدمت، ۱۰۸ مدرسه جدید در استان قزوین احداث کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین، در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بر لزوم تشکیل جدی شورای پشتیبانی سوادآموزی در شهرستان‌ها و بخش‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه یکی از مواردی که مغفول مانده، جدی گرفتن این شورا‌ها در سطح استان و شهرستان‌ها است.

استاندار قزوین از فرمانداران استان خواست تا این موضوع را در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که آموزش و پرورش دارند، با جدیت پیگیری کنند.

نوذری همچنین پیشنهاد داد که شورای آموزش و پرورش استان بخشی را به عدالت آموزشی، بخشی به آموزش و بخشی را به شورای پشتیبانی سوادآموزی اختصاص دهد تا در جلسات به طور جامع به این مسائل پرداخته شود.

زمین مورد نیاز برای ساخت مدارس در نهضت عدالت آموزشی اختصاص یابد

محمد نوذری استاندار قزوین در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به تأکید دولت بر اجرای نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ساخت مدارس جدید باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر اختصاص زمین برای احداث مدارس از الزامات مهم اجرای این طرح است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق پرجمعیت افزود: ساخت مدارس در اقبالیه، محمدیه و محدوده میدان مادر باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مرتبط برای اختصاص زمین و تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع استان در حوزه مسئولیت اجتماعی بیان کرد: همکاری واحد‌های صنعتی در ساخت مدارس از ظرفیت‌های ارزشمند استان است و خوشبختانه برخی صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی اقدام به احداث مدارس ۱۲ کلاسه کرده‌اند که این اقدامات باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

نوذری با قدردانی از مشارکت خیران مدرسه‌ساز تصریح کرد: مدارس احداث‌شده توسط خیران معمولاً با استاندارد‌های مناسب و کیفیت مطلوب ساخته می‌شود و لازم است از این ظرفیت ارزشمند حمایت بیشتری صورت گیرد. همچنین انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی در موضوع تأمین زمین، همکاری لازم با آموزش و پرورش را داشته باشد.

استاندار قزوین با اشاره به اولویت عدالت آموزشی در این استان گفت: با وجود کمبود مدرسه در برخی نقاط، دولت مصمم است تا پایان دوره خدمت، ۱۰۸ مدرسه جدید در استان قزوین احداث کند.

محمد نوذری در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین با بیان این مطلب افزود: بیشترین سرانه احداث مدرسه به مهرگان اختصاص یافته است. وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه بین آموزش و پرورش و راه و شهرسازی برای احداث ۱۲ مدرسه، از مشارکت خیران و صنایع استان در ساخت ۲۳ مدرسه دیگر خبر داد و گفت: اعتبار پروژه‌های دولتی نیز بر اساس اولویت‌های شهرستانی در کمیته‌های برنامه‌ریزی تخصیص می‌یابد.

استاندار قزوین همچنین به موضوع ساماندهی اوقات فراغت دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی تشکیل شده است تا دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت‌های موجود در استان بهره‌مند شوند. دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله اداره کل ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت اجتماعی استانداری و آموزش و پرورش در اجرای این برنامه همکاری خواهند داشت.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: طبق آمار حدود ۶۸۰ نفر در استان از تحصیل بازمانده‌اند که با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای شناسایی و بازگرداندن این دانش‌آموزان به چرخه آموزش صورت خواهد گرفت. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه نباید اجازه دهیم هیچ دانش‌آموزی از تحصیل باز بماند.

استاندار قزوین در خصوص مسکن فرهنگیان نیز اظهار کرد: موضوع مسکن فرهنگیان در جلسه شورای مسکن مطرح و مقرر شد شرایط لازم برای فرهنگیان فاقد مسکن، از جمله سبز بودن فرم "ج" و نداشتن سابقه مالکیت، بررسی و در صورت دارا بودن سایر شروط، اقدامات لازم برای تامین مسکن این قشر زحمتکش صورت گیرد.