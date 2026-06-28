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تابستان مهارتی در خراسان جنوبی با ارائه بیش از ۵۰۰ حرفه آموزشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح تابستان مهارتی با ارائه بیش از ۵۰۰ حرفه آموزشی در مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد استان خبر داد.
کامرانیفرد با اشاره به نقش مهارتآموزی در توانمندسازی نیروی انسانی و تسهیل ورود جوانان به بازار کار گفت: همزمان با آغاز فصل تابستان، برنامههای مهارتآموزی در خراسان جنوبی با ظرفیت کامل در حال اجراست و علاقهمندان میتوانند از دورههای متنوع آموزشی بهرهمند شوند.
وی افزود: در قالب اجرای تابستان مهارتی، آموزشهای مهارتی در ۱۹ مرکز دولتی آموزش فنی و حرفهای با ۱۰۲ کارگاه و ۴۱۷ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در سراسر خراسان جنوبی ارائه میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: در این مراکز بیش از ۵۰۰ حرفه آموزشی در خوشههای مختلف مهارتی از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی، فناوری اطلاعات و فرهنگ و هنر برای متقاضیان برنامهریزی شده است که متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیتهای بومی خراسان جنوبی ارائه میشود.
کامرانیفرد با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ مهارتآموزی در میان نوجوانان و جوانان گفت: طرح تابستان مهارتی فرصت مناسبی برای دانشآموزان، دانشجویان و جویندگان کار است تا در ایام فراغت تابستان، مهارتهای کاربردی و مورد نیاز بازار کار را فراگرفته و مسیر اشتغال و کارآفرینی خود را هموار کنند.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفهای و یا آموزشگاههای آزاد خراسان جنوبی نسبت به ثبتنام در دورههای مهارتی اقدام کرده و پس از طی دورههای آموزشی و موفقیت در آزمونهای مربوطه، گواهینامه دریافت کنند.