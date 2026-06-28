معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت مدیریت اصولی پسماند و اجرای برنامه‌های علمی برای مهار جمعیت جوندگان با هدف پیشگیری از تهدیدات زیستی و حفظ سلامت عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رئیسی، در نامه‌ای به روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، با اشاره به افزایش جمعیت جوندگان در شهر‌ها و مناطق حاشیه‌نشین، هشدار داد: این جانوران به‌عنوان مخازن و ناقلان بیماری‌های عفونی، ظرفیت بالایی برای انتقال ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‌ها به انسان دارند و می‌توانند سلامت عمومی را با مخاطرات جدی مواجه کنند.

وی مدیریت صحیح پسماند را مهم‌ترین راهکار کنترل جمعیت جوندگان دانست و تصریح کرد: انباشت غیرمجاز و جمع‌آوری نامنظم پسماند، زمینه ایجاد زیستگاه و تأمین منابع غذایی جوندگان را فراهم می‌کند و بدون اصلاح زیرساخت‌های مدیریت پسماند و بهسازی محیط، اقدامات مقطعی برای کنترل جمعیت این ناقلان اثربخش نخواهد بود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بر استفاده از مخازن پسماند زیرزمینی یا دارای درپوش‌های غیرقابل نفوذ، افزایش دفعات جمع‌آوری زباله متناسب با تراکم جمعیت، رفع کانون‌های تجمع غیربهداشتی پسماند و آموزش عمومی شهروندان به‌عنوان محور‌های اصلی مدیریت پسماند تاکید کرد.

وی همچنین خواستار تدوین یا بازنگری پروتکل‌های نگهداری موقت پسماند شد و افزود: با بهره‌گیری از تجهیزات ضدنفوذ و سامانه‌های بهینه جمع‌آوری پسماند، باید دسترسی جوندگان به منابع غذایی به حداقل برسد.

رئیسی با تاکید بر اینکه انتقال عوامل بیماری‌زا توسط جوندگان می‌تواند زمینه‌ساز بروز طغیان بیماری‌ها و افزایش فشار بر نظام سلامت شود، بر اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه در این زمینه اشاره کرد.

وی همچنین اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت جوندگان بر پایه اصول علمی مدیریت تلفیقی آفات بهداشتی را ضروری دانست و گفت: اجرای این برنامه‌ها ضمن افزایش اثربخشی و پایداری اقدامات، مصرف سموم را کاهش داده و از مواجهه شهروندان با ترکیبات شیمیایی خطرناک جلوگیری می‌کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواست با قید فوریت، اقدامات لازم را در چارچوب وظایف سازمانی پیگیری کرده، بر حسن اجرای برنامه‌ها نظارت مستمر داشته باشند و نتایج اقدامات انجام‌شده را به این معاونت گزارش کنند.