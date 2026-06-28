پخش زنده
امروز: -
سرعت وزش باد در برخی مناطق خوزستان متوسط گاهی همراه با تندبادهای لحظهای پیش بینی میشود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی پایدار در خوزستان تا پایان هفته است.
در این ایام بویژه طی دوشنبه و سهشنبه در ساعات بعد از ظهر سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط گاهی همراه با تندبادهای لحظهای پیش بینی میشود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.
تا روز سهشنبه تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود و سپس تا پایان هفته روند افزایش دما مورد انتظار است.
شمال خلیج فارس از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سهشنبه مواج است.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۷ و ایذه با دمای ۲۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۹ و کمینه دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.