سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود وزیر امور خارجه کشورمان به عراق در شبکه ایکس نوشت: سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق.

سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق

سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به عراق در پیامی به زبان عربی در شبکه ایکس نوشت: سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق.

به همراه وزیر محترم امور خارجه وارد بغداد شدیم. پس از ادای احترام به فرماندهان نصر، دیدار‌هایی با برادران عراقی خود از جمله با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه خواهیم داشت.

توسعه روابط با عراق، کشوری که با آن پیوند‌های عمیق فرهنگی و تمدنی داریم، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.