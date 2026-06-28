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سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود وزیر امور خارجه کشورمان به عراق در شبکه ایکس نوشت: سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به عراق در پیامی به زبان عربی در شبکه ایکس نوشت: سلام بر کشور بزرگ و برادر، عراق.
به همراه وزیر محترم امور خارجه وارد بغداد شدیم. پس از ادای احترام به فرماندهان نصر، دیدارهایی با برادران عراقی خود از جمله با رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر امور خارجه خواهیم داشت.
توسعه روابط با عراق، کشوری که با آن پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی داریم، همواره در صدر اولویتهای تهران باقی خواهد ماند.