مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از تداوم تنش آبی در بخش‌هایی از استان با وجود بارش‌های مطلوب امسال خبر داد.

۱۸ شهر و بیش از ۲۵۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد همچنان در تنش آبی

۱۸ شهر و بیش از ۲۵۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد همچنان در تنش آبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از تداوم تنش آبی در بخش‌هایی از استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۱۸ شهر و بیش از ۲۵۰ روستای استان با تنش آبی مواجه هستند و ۱۱۸ روستا نیز از طریق هفت تانکر سیار آبرسانی می‌شوند.

رضا رضایی با بیان اینکه مدیریت مصرف، راه نجات منابع آب است افزود اجرای طرح‌های اضطراری، اصلاح شبکه، حفر چاه، توسعه خطوط انتقال و مدیریت توزیع آب با سرعت در حال انجام است، اما همراهی مردم در مدیریت مصرف، مهم‌ترین عامل برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی در فصل گرما است.