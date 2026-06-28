

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الله علی محمدی با بیان اینکه ۸۵ درصد از محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و ۱۵ درصد از طریق واردات تامین می‌شود، تصریح کرد: اگر قرار است امنیت غذایی به اقتدار ملی تبدیل شود اولین اساس افزایش نفوذ دانش در کشاورزی است.

علی محمدی افزود: ۲۰ هزار کارشناس نظام مهندسی در قالب خدمات و صدور گواهی نظام مهندسی در کشور فعالیت می‌کنند که این اقدام علاوه بر ایجاد فرصت رقابت محصولات تولیدی، سهم دانش از تولید را هم افزایش داده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: مصرف آب کشور نه در صنعت، نه در خانگی و نه در کشاورزی درست نیست و برای بالابردن کارایی مصرف آب باید ضریب تبدیل تولید را افزایش دهیم.

علی محمدی گفت: ظریب تبدیل تولیدات کشاورزی در دنیا به ازای یک متر مکعب آب ۲.۵ کیلوگرم، اما در ایران ۱.۵ کیلوگرم است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به وجود هزاران کارشناس تحصیلکرده در رشته‌های مختلف کشاورزی، بکارگیری توان و دانش این سرمایه بزرگ نیروی انسانی را مهمترین راهکار برای پیشرفت کشاورزی دانست و افزود: نزدیک به ۲۵۰ هزار فارغ التحصیل مقاطع و رشته‌های مختلف کشاورزی داریم که به مثابه یک دارایی بسیار ارزشمند باید وارد فضای کار شوند و در این زمینه لازم است که همه بخش‌های کشور، به ویژه در مجلس و دولت سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند.

علیمحمدی با تاکید بر اینکه اقتصادی کردن فعالیت‌های کشاورزی زمینه ساز ارتقاء و پیشرفت همه جانبه بسیاری از بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی خواهد شد، تصریح کرد: این امر مستلزم افزایش ضریب نفوذ دانش است و نفوذ دانش در مزارع نیز به وسیله متخصصان این امر، یعنی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به صد‌ها تجربه موفق از حضور فارغ التحصیلان کشاورزی در فعالیت‌های تولیدی اظهار داشت: با نگاهی به فهرست کشاورزان نمونه هرسال می‌بینیم که در اغلب قریب به اتفاق آنها از همراهی یا دستکم مشورت مهندسان کشاورزی استفاده شده است.

علیمحمدی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت مهندسان کشاورزی با تغییراتی که در رویکرد اقتصادی کشور ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اساسا برای پیشرفت در تولید و یا هر فعالیت مرتبط با محصولات کشاورزی و غذایی به دانش و توان علمی کارشناسان و متخصصان نیاز است و با اقتصادی‌تر شدن کشاورزی، زمینه برای افزایش فعالیت متخصصان و در نتیجه، افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع فراهم می‌شود.