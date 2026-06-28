پخش زنده
امروز: -
در نشست پایش طرحهای نهضت ملی مسکن، آخرین وضعیت طرحها در شهرهای جدید سهند و مجلسی بررسی و بر رفع موانع اجرایی، تعیین تکلیف متقاضیان و تسریع در ساخت واحدهای مسکونی تأکید شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید سهند و مجلسی با حضور عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید و مدیران حوزه مسکن به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
در این نشست، رفع موانع اجرایی طرح ها، تعیین تکلیف واحدهای فاقد تخصیص و متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین تسریع در صدور پروانههای ساختمانی و قراردادهای مشارکت مدنی در سهند مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین آغاز عملیات اجرایی طرح ۶۰۰ واحدی مسکن محرومان و تکمیل فونداسیون واحدهای در دست ساخت به عنوان اولویتهای اجرایی تعیین شد.