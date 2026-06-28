فرمانده انتظامی اندیمشک از انهدام و دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان به‌عنف توسط ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان،سرهنگ سید شمس‌اله موسوی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به‌عنف موبایل از یک مسافر، بلافاصله شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی و بررسی سوابق و شگرد‌های سرقت در کمتر از ۲۴ ساعت اعضای باند ۳ نفره سارقان به‌عنف و شرور که دارای سوابق متعدد سرقت بوده را در در سطح حوزه استحفاظی خود شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی ۳ عملیات ضربتی و منسجم در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی ضمن اشاره به کشف و توقیف خودروی بکار رفته در سرقت از مخفیگاه متهمان، خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از مواجهه حضوری با شاکی صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.