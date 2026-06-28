به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شفیعی در حکمی حمیدرضا اردلان را به عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان منصوب و در نشستی با حضور احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی و اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران حکم دبیری را به اردلان اعطا کرد.

در حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به اردلان آمده است: نظر به دانش و تجارب ارزنده هنری جنابعالی و به پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر امور موسیقی به موجب این حکم، به عنوان «دبیر نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت استادان ارجمند موسیقی و بهره‌مندی از تجارب دوره‌های گذشته، جشنواره‌ای برخوردار از شاخصه‌های فرهنگی و امتیازات هنری قابل قبول در پیش داشته باشیم.»

حمیدرضا اردلان مدرس دانشگاه، پژوهشگر و موسیقی‌شناس سه دوره به عنوان دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان و چندین دوره نیز به عنوان مشاور دبیر و داور بخش موسیقی نواحی این جشنواره حضور داشته است.