علاقه‌مندان به شرکت در طرح «مسبحات» برای حفظ تخصصی پنج جزء قرآن تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند با مراجعه به دارالقرآن‌های بسیج سراسر کشور، ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مهلت ثبت‌نام در طرح «مسبحات» دارالقرآن سازمان بسیج که با هدف توسعه فرهنگ حفظ و تربیت حافظان قرآن برگزار می‌شود، ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد.

در این طرح شرکت‌کنندگان در یک دوره تخصصی، پنج جزء قرآن را در مدت یک سال حفظ می‌کنند و پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره، مدرک معتبر دریافت خواهند کرد. همچنین برای برگزیدگان این طرح، جوایزی در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این فرصت، باید تا پیش از پایان مهلت تعیین‌شده با مراجعه به دارالقرآن‌های بسیج سراسر کشور برای ثبت‌نام اقدام کنند.