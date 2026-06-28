طرح جامع پایش معاینات ادواری ویژه کارکنان صدا و سیمای مرکز همدان با هدف شناسایی اولیه و زودهنگام بیماری‌های ناشی از کار در مراحل اولیه و قابل درمان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر این طرح گفت: طرح جامع پایش معاینات ادواری به مدت ۳ روز برای کارکنان صدا وسیمای مرکز همدان و سایر مراکز صدا وسیمای کشور اجرای می‌شود و در آن سه مرحله آزمایش و معاینه پزشکی انجام می‌شود.

سیامک یاسمین افزود: ازمایش‌های اولیه سنجش سلامت از طریق آزمایش خون، ادرار و مدفوع، آزمایش‌های پایه بیماری‌های فراگیر از جمله دیابت در چند مرحله، احتمال بروز مشکلات سرطان پروستات و سینه و در صورت نیاز نوار قلب، فشار خون، سلامت کار و روانشناسی، سنجش شاخص چربی بدن و اکسیژن خون، سنجش بینایی و شنوایی، بهداشت حرفه‌ای و بررسی عوامل زیان آور شغلی هم در این طرح جامع پایشی انجام می‌شود.