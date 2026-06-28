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تیم سنندج با کسب بیشترین مدال طلا در مسابقات مچاندازی قهرمانی و انتخابی ردههای مختلف سنی استان کردستان به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات مچاندازی قهرمانی و انتخابی ردههای مختلف سنی استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز برگزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات، تیم سنندج با کسب ۳۵ مدال طلا، ۲۱ مدال نقره و ۱۶ مدال برنز، در مجموع ۷۲ مدال و ۵۷۷ امتیاز، به دلیل کسب بیشترین مدال طلا، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
تیم شهرستان سقز با کسب ۳۲ مدال طلا، ۳۲ مدال نقره و ۲۸ مدال برنز، در مجموع ۹۲ مدال و ۶۰۹ امتیاز نایبقهرمان شد.
همچنین تیم سنندج B نیز با ۵ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۸ مدال برنز، مجموع ۱۷ مدال و ۱۱۸ امتیاز، مقام سوم را به دست آورد.
این رقابتها با هدف انتخاب تیم کردستان برگزار شد و نفرات برتر در قالب تیم استان به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.