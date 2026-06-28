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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اعلام آمادگی کامل این شرکت برای مدیریت تنش آبی سال ۱۴۰۵، از اجرای پویش «هر خانه یک مخزن» و برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به دغدغه تأمین آب شرب در تابستان، از آمادگی کامل این شرکت برای مدیریت تنش آبی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با همراهی مردم و اجرای برنامههای پیشبینیشده، تلاش میکنیم تابستان امسال را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
برارزاده با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴ با وجود افزایش چشمگیر جمعیت، شرایط خاص پایان سال و جنگ ۱۲ روزه، خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت و امسال نیز با برنامهریزیهای انجامشده آمادگی لازم برای عبور از تنش آبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ۷۵۸ حلقه چاه، ۴ هزار و ۴۰۰ دهنه چشمه، چاههای اجارهای و پیزومتریک برای تأمین آب شرب آمادهسازی شدهاند، اظهار کرد: همچنین اکیپهای واکنش سریع، تانکرهای آبرسان و تجهیزات بهسازی چاهها در سراسر استان در آمادهباش کامل قرار دارند و بیش از یکهزار و ۲۰۰ تأسیسات آبرسانی در حال خدمترسانی به مردم هستند.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به نیاز استان به توسعه ظرفیت ذخیرهسازی آب گفت: مازندران به یک میلیون و ۴۵ هزار مترمکعب مخزن ذخیره نیاز دارد که در حال حاضر ۶۶۴ هزار مترمکعب آن موجود است. از همین رو پویش «هر خانه یک مخزن» با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب در منازل اجرا شده و مشارکت مردم در این طرح نقش مهمی در مدیریت مصرف خواهد داشت.
برارزاده افزود: در غرب استان نیز تمامی چاهها، تأسیسات و منابع تأمین آب بهسازی و آماده بهرهبرداری شدهاند تا خدماترسانی در این مناطق بدون وقفه ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرحهای فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب نوشهر ـ چالوس به بهرهبرداری رسیده و هماکنون اجرای شبکه فاضلاب این دو شهر در دستور کار قرار دارد. همچنین ظرفیت مدول نخست این تصفیهخانه از ۱۰ هزار به ۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش مییابد که زمینه توسعه خدمات فاضلاب در منطقه را فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در پایان از پیگیری تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای فاضلاب خبر داد و گفت: با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس، تلاش میشود تا دهه فجر امسال عملیات اجرایی طرحهای فاضلاب شهرهای تنکابن، قائمشهر، نور، رویان و بهشهر آغاز شود.