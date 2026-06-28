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فعالان بخش کشاورزی در نشست تخصصی این کمیسیون در اتاق ایران، خواستار اصلاح رویه پیمانسپاری ارزی، ایجاد مسیر سبز گمرکی و تدوین سازوکارهای متناسب با ماهیت محصولات کشاورزی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در این نشست، ریشه بسیاری از چالشهای فعلی را ناشی از مقررات ارزی و ضعف دیپلماسی تجاری دانست.
اسحاق بندانی بر ضرورت شفافیت در زنجیره تصمیمگیری و استفاده بهینه از ظرفیت رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف تأکید کرد.
در جریان این نشست، اعضای کمیسیون با اشاره به تفاوت ماهیت محصولات فسادپذیر کشاورزی با صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی و فولاد خواستار لغو قیمتگذاریهای دستوری و ایجاد فرماندهی واحد در حوزه صادرات شدند.
ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز یادآور شد که صادرات ۶ میلیارد دلاری بخش کشاورزی نباید زیر بار فشارهای سنگین پیمانسپاری ارزی مختل شود.
این فعال اقتصادی خواستار آن شد که نهادهای متولی، بدون اعمال جریمه، فرصتهای کافی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سالهای گذشته صادرکنندگان فراهم کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی اعلام کرد که این سازمان نیز با اعمال رویه خطی و یکسان رفع تعهد ارزی برای تمامی کالاها موافق نیست.
سید محمدصادق قنادزاده، ادامه داد: سازمان توسعه تجارت بهطور رسمی پیشنهاد کاهش میزان تعهد ارزی محصولات کشاورزی از ۹۰ به ۸۰ درصد را به کارگروه بازگشت ارز ارائه داده تا بخشی از هزینههای تلفات این کالاها جبران شود.
معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر مسیرهای قانونی بازگشت ارز، نظیر واردات در مقابل صادرات و واگذاری پروانه صادراتی مسدود نیست، افزود: بررسی مجدد مصالحه ریالی برای کوتاژهای صادراتی منقضیشده سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در دستورکار هفتههای آینده کارگروه قرار دارد.
در این نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک میان اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت برای بررسی موردی مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی تشکیل و پیشنهادهای اصلاحی این بخش پیگیری شود.