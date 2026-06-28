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برای عملیات تعمیرات و نصب تجهیزات تونل توحید، هر ۲ مسیر این تونل امشب مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل در تاریخ هفتم تیرماه از ساعت ۲۳:۵۵ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین
مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال):
بزرگراه شیخ فضلالله نوری به سمت شمال
بزرگراه چمران به سمت شمال
مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب):
بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب
بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب