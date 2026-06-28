به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دور پنجم اجرا‌های نمایش درام کمدی «نیمه تاریک ماه» به طراحی و کارگردانی داوود بنی‌اردلان از امشب یکشنبه ۷ تیر هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد آغاز می‌شود.

هم‌اکنون بلیت اجرا‌های یکشنبه ۷ تیر تا جمعه ۱۲ تیر در دسترس علاقه‌مندان است.

«نیمه تاریک ماه» تاکنون بیش از ۱۰۰ مرتبه در چهار شهر مختلف روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان همراه بوده است. این نمایش در ژانر درام کمدی و اقتباسی از فیلم سینمایی «غریبه‌های کامل» است. داستان این اثر با نگاهی به روابط انسانی و چالش‌های زندگی امروز، روایتگر چند زوج جوان است که برای صرف شام دور هم جمع می‌شوند؛ شبی که با آشکار شدن راز‌هایی پنهان، تصور آنها از یک زندگی آرام و عاشقانه را دستخوش تغییر می‌کند.

مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، بهزاد عمرانی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، مژده محمدی و اهورا نیازی بازیگران این نمایش هستند.

اجرای «دستان او» در خانه نمایش دا

نمایش «دستان او» به نویسندگی و کارگردانی فرشاد لطفی از ۱۶ تیر در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

این درام رئالیستی که هم‌اکنون روز‌های پایانی تمرین و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد، روایتی تلخ و روان‌شناختی از انسان‌هایی است که زیر سایه قدرت، گناه و گذشته‌ای پنهان با معضلات انسانی و راز‌های مگو دست و پنجه نرم می‌کنند.

فرشاد لطفی نویسنده و کارگردان این اثر، پیش از این سال‌ها به‌عنوان بازیگر در حوزه‌های سینما، تلویزیون و تئاتر فعالیت داشته است.

در کارنامه هنری این هنرمند حضور در مجموعه‌های تلویزیونی همچون «سلمان فارسی»، «دو نیمه ماه» و «صفا با خانواده» و همچنین فیلم سینمایی «خیابان جمهوری» به چشم می‌خورد. وی در خارج از کشور نیز تجربیاتی را در عرصه بازیگری تئاتر کسب کرده است.

نمایش «دستان او» نخستین تجربه جدی و مستقل فرشاد لطفی در مقام نویسنده و کارگردان محسوب می‌شود؛ اثری با رویکرد اجتماعی که تلاش دارد لایه‌های پنهان رفتار‌های انسانی را به تصویر بکشد.

«محاکمه گرگ بدجنس مهربان» در تماشاخانه طهران

نمایش «محاکمه گرگ بدجنس مهربان» به نویسندگی علی خاکبازان، کارگردانی پریسا لطفی و آرمین احمدوند و تهیه کنندگی آرزو لطفی در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

پارمیس رحیمی، نیاز خاک سرشت، کسری تلند، گندم شعبانی، محمد رادین محمدی، آرمین احمدوند، باران مطلبی نژاد، رایحه گلستانی و فاطمه سید حسینی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دادگاهی توسط شیر برپا شده تا گرگ را محاکمه کند. در این دادگاه حیوانات دیگر هم حضور دارند و هر کدام نقشی دارند.»

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مجری طرح: آموزشگاه بازیگری سینمایی بارانا، دستیار کارگردان: سارا عابدی، مدیر تولید: آرمین اقراری، برنامه ریز: نازنین نعیمی، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر صحنه: بشیر اله وردی و طراح صحنه: شایان اله وردی اشاره کرد.

«محاکمه گرگ بدجنس مهربان» از روز ۲۸ تیر، هرشب راس ساعت ۲۱ در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

علاقمندان جهت خرید و یا رزرو بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه بهنام (فرهنگی)، پلاک ۳ مراجعه کنند.