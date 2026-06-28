به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مرکز حفظ قرآن حضرت ولی‌عصر (عج) از آغاز ثبت‌نام دوره تخصصی سه‌ساله حفظ قرآن کریم ویژه بانوان خبر داد.

این دوره به‌صورت مجازی و با هدف تربیت بانوان حافظ قرآن بالای ۱۲ سال برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ثبت‌نام این دوره تا دوازدهم تیرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد. همچنین مصاحبه ورودی داوطلبان ۱۹ تیر برگزار خواهد شد و دوره آموزشی از ۲۰ تیر آغاز می‌شود.

این دوره با یک دوره آزمایشی ۶۰ جلسه‌ای آغاز خواهد شد و ظرفیت پذیرش آن فقط ۲۰ نفر اعلام شده است. از جمله امتیازات این دوره، اعزام رایگان حافظان کل فارغ‌التحصیل به مشهد مقدس عنوان شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در مهلت مقرر از طریق شناسه ememreza ۱۰۰۱@ در پیام‌رسان ایتا و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز مجازی حفظ حضرت ولی‌عصر (عج) به نشانی https://www.hefz114.com اقدام کنند.