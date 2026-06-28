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عوارض جانبی برخی داروها و گرفتگی عضلات دست
افزون بر بیماریهایی مانند آرتروز و التهاب مفاصل، عوارض جانبی برخی داروها از جمله استاتینها و آنتیبیوتیکها بر گرفتگی عضلات دست تاثیر میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سفتی و گرفتگی دستها هنگام بیدار شدن از خواب میتواند علاوه بر بیماریهایی مانند آرتروز و التهاب مفاصل، از عوارض جانبی برخی داروها از جمله استاتینها، آنتیبیوتیکهای فلوروکینولون و داروهای ضد روانپریشی باشد.
بیدار شدن از خواب با احساس سفتی، گرفتگی و چوبشدگی در دستها، مشکلی نسبتاً شایع است که میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. آرتروز، التهاب مفاصل، تغییرات تاندونی و فشردهشدن اعصاب از مهمترین عوامل بروز این عارضه هستند، اما مصرف برخی داروها نیز میتواند در ایجاد یا تشدید این وضعیت نقش داشته باشد.
متخصصان معتقدند سفتی صبحگاهی دستها گاهی یکی از نشانههای اولیه مشکلات جدیتر جسمی است که در صورت بیتوجهی ممکن است به تورم، درد مزمن، کاهش دامنه حرکتی، تغییر شکل انگشتان و حتی از دست دادن عملکرد طبیعی دست منجر شود.
این عارضه ممکن است در هر سنی رخ دهد، اما سالمندان، افراد میانسال، مبتلایان به دیابت، افراد دارای سابقه خانوادگی و همچنین سیگاریها بیشتر در معرض آن قرار دارند. انجام فعالیتهای طولانی و تکراری با دستها نیز میتواند احتمال بروز این مشکل را افزایش دهد.
داروهایی که ممکن است موجب سفتی صبحگاهی دستها شوند:
استاتینها: داروهای کاهنده کلسترول که در برخی افراد باعث درد و گرفتگی عضلات میشوند و حدود ۲۵ درصد مصرفکنندگان درجاتی از این عارضه را تجربه میکنند.
آنتیبیوتیکهای فلوروکینولون: داروهایی مانند سیپروفلوکساسین ممکن است موجب التهاب تاندون، حساسیت عضلانی و سفتی دستها شوند.
داروهای ضد روانپریشی: برخی داروهای مورد استفاده در درمان اسکیزوفرنی، شیدایی و اختلال دوقطبی، از جمله ریسپریدون، میتوانند با درد مفاصل و سفتی عضلانی همراه باشند.
مایکوفنولات (مایفورتیک): این داروی تضعیفکننده سیستم ایمنی که برای جلوگیری از پسزدگی عضو در بیماران پیوندی تجویز میشود، ممکن است عوارضی مانند درد، تورم و خشکی مفاصل ایجاد کند.
متخصصان برای تشخیص علت سفتی و گرفتگی دستها از روشهایی مانند تصویربرداری با اشعه ایکس، آزمایش خون، الکترومیوگرافی (EMG)، تصویربرداریامآرآی (MRI) و سونوگرافی استفاده میکنند.
پزشکان توصیه میکنند افرادی که بهطور مداوم با سفتی صبحگاهی دستها مواجه هستند، بهویژه اگر این علائم با درد، تورم یا کاهش توان حرکتی همراه باشد، حتماً برای بررسی علت زمینهای و جلوگیری از عوارض دائمی به پزشک مراجعه کنند.