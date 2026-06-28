به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین که با اولین سالگرد شهادت سردار شهید دکتر میثم رضوان پور و سردار شهید مهندس حامد صفاریان همراه بود، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج کشور گفت: اگردر مذاکرات دست برتر را داریم مدیون رشادت نیرو‌های مسلح هستیم و باید قدردان آنها باشیم.

حجت الاسلام علی رضایی با بیان اینکه دشمن به دنبال ترس، یاس و اختلاف در کشور بود افزود: دشمنان هرکجا فرصت پیدا کنند چه در جنگ چه در مذاکرات به دنبال ضربه به کشور هستند.

وی با تاکید بر هوشیاری مسئولان در برابر توطئه دشمنان گفت: مردم از جان و مال خود گذشته آماده و در صحنه هستند.