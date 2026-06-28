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نخستین یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه در مصلی نماز جمعه خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین که با اولین سالگرد شهادت سردار شهید دکتر میثم رضوان پور و سردار شهید مهندس حامد صفاریان همراه بود، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج کشور گفت: اگردر مذاکرات دست برتر را داریم مدیون رشادت نیروهای مسلح هستیم و باید قدردان آنها باشیم.
حجت الاسلام علی رضایی با بیان اینکه دشمن به دنبال ترس، یاس و اختلاف در کشور بود افزود: دشمنان هرکجا فرصت پیدا کنند چه در جنگ چه در مذاکرات به دنبال ضربه به کشور هستند.
وی با تاکید بر هوشیاری مسئولان در برابر توطئه دشمنان گفت: مردم از جان و مال خود گذشته آماده و در صحنه هستند.