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مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ارائه بیش از ۳۷ هزار خدمت رایگان غربالگری برای تشخیص زودهنگام سرطانهای پستان و روده بزرگ در استان از سال گذشته تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، روحالله یزدانی گفت: در چارچوب اجرای برنامه ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطانهای شایع، خدمات غربالگری سرطان پستان و سرطان روده بزرگ بهصورت رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به گروههای هدف ارائه میشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۳۵ هزار و ۳۶۱ نفر از بانوان ۳۰ تا ۶۹ سال تحت ارزیابی و معاینه بالینی پستان قرار گرفتهاند و همچنین هزار و ۸۱۴ نفر از زنان و مردان ۵۰ تا ۶۹ سال از خدمات غربالگری سرطان روده بزرگ بهرهمند شدهاند که در مجموع ۳۷ هزار و ۱۷۵ خدمت غربالگری در استان ارائه شده است.
یزدانی با اشاره به گروههای هدف این برنامه گفت: خدمات غربالگری سرطان پستان بهصورت سالانه و رایگان برای بانوان ۳۰ تا ۶۹ سال، شامل ارزیابی و معاینه بالینی پستان، در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه ارائه میشود.
وی ادامه داد: همچنین خدمات غربالگری سرطان روده بزرگ بهصورت رایگان برای زنان و مردان ۵۰ تا ۶۹ سال در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه ارائه میشود.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان تصریح کرد: تشخیص بهموقع نقش مهمی در افزایش موفقیت درمان، کاهش عوارض، کاهش هزینههای درمان و ارتقای کیفیت زندگی بیماران دارد.