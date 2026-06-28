

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: ثبت‌نام و اجرای طرح شهید صیاد شیرازی (سرباز نخبگی) با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی داخل و خارج از کشور و تسهیل مسیر خدمت آنان در قالب طرح‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی کشور در بنیاد ملی نخبگان آغاز شد و تا ۲۰ تیر مهلت دارد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه مشمولان واجد شرایط می‌توانند با استفاده از سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند، افزود: بررسی اطلاعات از ۲۱ تا ۳۱ تیرماه خواهد بود و نتایج آن ۱۰ تا ۱۵ شهریور اعلام می‌شود.

وی گفت: این طرح با رویکرد استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فناورانه نخبگان و استعداد‌های برتر، به‌عنوان یکی از مسیر‌های جایگزین خدمت نظام وظیفه طراحی شده و امکان گذراندن دوره خدمت در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی و نوآورانه در دستگاه‌های مختلف کشور را فراهم می‌کند.