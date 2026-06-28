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رقابتهای تورجهانی تونس در شرایطی پیگیری میشود که حریفان تنیسورهای کشورمان در این مسابقات مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در مرحله نخست دور مقدماتی سینا مقیمی برابر دانیل پانارین از روسیه قرار خواهد گرفت و سامیار الیاسی به مصاف پراناو کوراده از هند خواهد رفت. یونس طلاور نیز برابر فوتیادز از قبرس صفآرایی میکند.
در این مسابقات علی یزدانی در جدول اصلی باید به مصاف رقبای خود برود.
گفتنی است نمایندگان کشورمان خود را برای حضور در رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده میکنند. رقابتهایی که از ۲۲ تیرماه به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد.
در این مسابقات تیمهای تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلیآف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.
هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف است.