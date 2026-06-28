قیمت طلا و سکه در بازار مشهد طی امروز نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / یک شنبه ۷ تیر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / یک شنبه ۷ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش قیمت نسبت به آخرین روز کاری بازار، ۱۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب ۱۶۹ میلیون تومان و ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم ۸۸ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم در بازار مشهد ۳۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.