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قیمت طلا و سکه در بازار مشهد طی امروز نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش قیمت نسبت به آخرین روز کاری بازار، ۱۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب ۱۶۹ میلیون تومان و ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم ۸۸ میلیون تومان به فروش رسید.
ربع سکه هم ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم در بازار مشهد ۳۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.