دادگاه بین المللی و مستقل داوری ورزش "CAS" با رد دفاعیات مارکتا واندروسووا، محرومیت چهار ساله این تنیس‌باز اهل جمهوری چک را تأیید کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ((مارکتا واندروسووا)) قهرمان رقابت‌های ویمبلدون ۲۰۲۳ و دارنده مدال نقره المپیک، به دلیل امتناع از شرکت در آزمایش دوپینگ خارج از مسابقه، از سوی دادگاه مستقل رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با دوپینگ به چهار سال محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای تنیس محکوم شد.

بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی سلامت تنیس (ITIA)، این ورزشکار در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۵ از ارائه نمونه در جریان یک مأموریت کنترل دوپینگ خارج از مسابقه خودداری کرد. پس از بررسی پرونده، دادگاه مستقل دفاعیات واندروسووا را برای توجیه این اقدام کافی ندانست و با اعمال حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده در مقررات مبارزه با دوپینگ موافقت کرد.

واندروسووا در جریان رسیدگی اعلام کرده بود که به دلیل شرایط روحی، اضطراب شدید و نگرانی‌های امنیتی ناشی از حضور مأمور کنترل دوپینگ در خارج از بازه زمانی اعلام‌شده محل حضور (Whereabouts)، قادر به تصمیم‌گیری مناسب نبوده است. وی همچنین با استناد به تجربه حمله مسلحانه به «پترا کویتووا»، تنیس‌باز سرشناس اهل جمهوری چک، نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کرد.

با این حال، دادگاه مستقل تأکید کرد که مقررات مبارزه با دوپینگ اجازه انجام آزمایش‌های خارج از مسابقه را در هر زمان و هر مکان، با رعایت ضوابط مربوط به حریم خصوصی، به مأموران کنترل دوپینگ می‌دهد و بازه زمانی یک‌ساعته اعلام‌شده از سوی ورزشکار، تنها تضمین حضور وی در آن بازه است و محدودیتی برای انجام آزمایش در سایر ساعات ایجاد نمی‌کند.

((کارن مورهاوس)) مدیر اجرایی ITIA، با تأکید بر اهمیت آزمایش‌های غیرقابل پیش‌بینی، اعلام کرد: آزمایش‌های خارج از مسابقه یکی از ارکان اصلی حفاظت از ورزش پاک است و این پرونده یادآور آن است که ورزشکاران ممکن است در هر زمان و هر مکان برای انجام آزمایش انتخاب شوند.

بر اساس کد جهانی مبارزه با دوپینگ، امتناع یا خودداری بدون دلیل موجه از ارائه نمونه، نقض مقررات مبارزه با دوپینگ محسوب شده و از نظر میزان مجازات، هم‌تراز با برخی از جدی‌ترین تخلفات دوپینگ در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد با هدف جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ورزشکاران از امتناع از آزمایش به جای ارائه نمونه اتخاذ شده است.

واندروسووا ضمن رد هرگونه مصرف مواد ممنوعه، اعلام کرده است که در طول دوران حرفه‌ای خود هرگز نتیجه آزمایش مثبتی نداشته و قصد دارد پس از انتشار رأی مستدل، نسبت به این تصمیم در دادگاه داوری ورزش (CAS) درخواست تجدیدنظر ارائه کند.

بر اساس رأی صادره، این تنیس‌باز تا پایان دوره محرومیت، حق حضور در مسابقات، فعالیت به‌عنوان مربی یا شرکت در رویداد‌های تحت نظارت فدراسیون بین‌المللی تنیس (ITF)، انجمن تنیس زنان (WTA)، انجمن تنیس حرفه‌ای مردان (ATP)، مسابقات گرنداسلم و سایر نهاد‌های ورزشی امضاکننده کد جهانی مبارزه با دوپینگ را نخواهد داشت.