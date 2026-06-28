مختومه شدن ۲۳۴ هزار پرونده در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از مختومه شدن ۲۳۴ هزار پرونده، کسب رتبه دوم شاخصهای دادرسی و رتبه نخست سرانه قاضی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، محبوب افراسیاب صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با مختومه کردن ۲۳۴ هزار و ۷۷۲ فقره پرونده و ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۴ درصد، رتبه دوم کشور در شاخصهای دادرسی را به دست آورد.
وی با بیان اینکه تمامی برنامههای دستگاه قضایی بر اساس سند تحول قضایی و اسناد بالادستی اجرا میشود، افزود: آمارهای ارائه شده بر پایه ارزیابیهای رسمی و قابل سنجش است و دادگستری استان صرفاً مجری این برنامههاست.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد رعایت اصل بیطرفی را از مهمترین سیاستهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، مجموعه قضایی استان بدون هرگونه گرایش سیاسی از حقوق مردم و سلامت انتخابات صیانت کرد.
وی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از خدمات قضایی، تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پروندهها، تکریم ارباب رجوع و دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی از مهمترین عوامل ارتقای این شاخص بوده است.
افراسیاب ادامه داد: در سال گذشته ۶۶ هزار و ۱۴۴ فقره پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی و مختومه شد و همچنین چهار هزار و ۱۳۴ پرونده معوق و مسن تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه آسیبهای اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ارشاد، گفتوگو و اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از مسائل بدون ایجاد تنش مدیریت شد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید خبر داد و گفت: دادستانی و مجموعه دادگستری با همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی و تسهیل سرمایهگذاری اقدامات مستمری انجام دادهاند.
وی از آغاز سومین دوره کارآموزی قضایی در استان پس از حدود ۵۰ سال خبر داد و افزود: جذب نیروهای نخبه بومی باعث شده که کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، رتبه نخست کشور را در سرانه برخورداری از قاضی کسب کند.
افراسیاب تأکید کرد: هدف نهایی دستگاه قضایی ایجاد اطمینان و آرامش برای مردم است تا شهروندان دادگستری را پناهگاه مطمئن احقاق حقوق خود بدانند.
در این نشست دادستان مرکز استان هم تسریع در رسیدگی به پروندههای قضائی را از مهمترین شاخصهای دادسراهای استان عنوان کرد و گفت: با تلاش جهادی قضات امسال بیش از یکصد هزار پرونده مسن تعیین تکلیف و مختومه شد.
موسوی افزود: میزان مراجعات مردمی در نتیجه افزایش بهره وری و اصلاح فرایند دادرسی ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی احیای ۳۱ واحد صنعتی استان را از دیگر سیاستهای حمایتی دادگستری استان عنوان کرد.
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب استان هم از کاهش ۳۵ درصدی پرونده های حقوقی کیفری و خانواده در محاکم قضایی استان خبر داد.
عزیزی گفت: این کاهش نتیجه افزایش شعب دادگاههای حقوقی کیفری و خانواده است.
وی افزود: شمار پروندههای ویژه حقوقی و کیفری در استان از متوسط کشوری کمتر است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم که برای تبریک هفته قوه قضائیه به دادگستری استان آمد به جمع خبرنگاران پیوست و از تلاش کارکنان دستگاه قضا برای کمک به برقراری عدالت اجتماعی و امنیت عمومی قدردانی کرد.