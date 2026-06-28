رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه مراسم تشییع قائد شهید امت از آمادگی کامل استان قم برای میزبانی از مراسم تشییع با حضور گسترده زائران و مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم، در نشست کمیته فضای مجازی و اطلاع‌رسانی مراسم تشییع قائد شهید امت که در صداوسیمای مرکز قم برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه قم یکی از سه محل برگزاری مراسم بدرقه قائد شهید امت است، ستاد استانی به ریاست استاندار تشکیل شده و هماهنگی و پشتیبانی همه بخش‌های اجرایی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه اجرای مراسم بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پشتیبانی آن بر عهده استانداری قم است، افزود: پنج کارگروه تخصصی و ۲۷ کمیته برای برنامه‌ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه مراسم تشییع قائد شهید امت با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران، گفت: تمهیدات لازم در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات رفاهی، فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، پارکینگ و سایر بخش‌های مورد نیاز اندیشیده شده و استان آمادگی کامل برای میزبانی از زائران را دارد.

محمودی با تأکید بر مردمی بودن این مراسم اظهار کرد: کمیته مردمی فعالیت خود را آغاز کرده و مواکب مردمی نیز در بخش‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران مشارکت خواهند داشت.

وی همچنین از برگزاری مستمر جلسات کمیته فضای مجازی و رسانه با مسئولیت مدیرکل صداوسیمای مرکز قم خبر داد و گفت: هماهنگی‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مراسم در چارچوب سیاست‌های ستاد مرکزی در حال انجام است.

معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: قم در تمامی بخش‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی آمادگی لازم را برای میزبانی از زائران داخلی و خارجی در مراسم تشییع قائد شهید امت دارد.