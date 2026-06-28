شبکه نمایش همزمان با روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و بمباران شیمیایی شهر سردشت، دو فیلم «گاز مرگ آور» و «همیلانه» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «گاز مرگ آور» محصول ژاپن به کارگردانی هیتوشی ایواموتو یکشنبه ۷ تیر ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

درخلاصه داستان این فیلم آمده است: درپی آزمایشات هماهنگ ارتش آمریکا و ژاپن درجزیره‌ای در ژاپن تمام افراد جزیره کشته می‌شوند وعده‌ای نیزتوسط سربازان با اسلحه کشته می‌شوند.

دراین میان دو پسربچه که با هم برادرند زنده می‌مانند که خاطرات این دوران را در طی سالیان با خود همراه دارند.

هیروشی تاماکی و تاکایوکی یامادا در این فیلم به عنوان بازیگران اصلی حضوردارند.

فیلم «هیلانه» به کارگردانی شهرام مسلخی امشب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسری در آستانه ازدواج و بعد از از دست دادن مادر خود، متوجه می شود که پسر مادرش نبوده قضیه از این قرار بوده که بعد از بمباران شیمیایی حلبچه در زمان مهاجرت آوارگان (بمباران شیمیایی حلبچه) به ایران پناه آورده‌اند و....

شهرام حقیقت‌دوست، شوان عطوف، سحر قریشی، ایمان صفا، مسعود یوسفی، حشمت آرمیده، ژیان ابراهیم و محمد علی خان در این فیلم بازی کردند.