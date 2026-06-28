به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با هوش مصنوعی، افزود: در گذشته نیز دانشجویان به‌ویژه در حوزه‌های مهندسی از تکنیک‌های هوش مصنوعی برای انجام پایان‌نامه‌های خود استفاده می‌کردند، اما امروز این موضوع به یک روند فراگیر تبدیل شده است.

وی افزود: هنوز اطلاع دقیقی از برنامه‌های وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری برای ایجاد بستر‌های گسترده استفاده از خدمات هوش مصنوعی ندارم، اما دانشگاه‌ها پیش از این خدمات اولیه‌ای در این حوزه به دانشجویان و حتی بخش خصوصی ارائه می‌دادند که در حال حاضر بسیاری از آنها متوقف شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: با شروع مجدد و تدریجی فعالیت‌های دانشگاهی، لازم است در کشور به‌طور جدی برای ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی برنامه‌ریزی شود تا پژوهشگران بتوانند از این ظرفیت در تحقیقات خود استفاده کنند.

تجریشی با اشاره به ضرورت تعریف موضوعات جدید پژوهشی گفت: بسیاری از مسائل فعلی کشور به شرایط پسا‌جنگ مربوط می‌شود؛ از جمله بازسازی صنایع، جهت‌گیری‌های فناوری و حتی آسیب‌های اقتصادی و روانی ایجادشده در جامعه. دانشگاه‌ها باید از همین حالا برای بررسی علمی این مسائل برنامه‌ریزی کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مصوبات دولت درباره فناوری‌های نوین گفت: از دو سال گذشته با توجه به این مصوبات، انتظار می‌رود در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری تغییرات جدی ایجاد شود.