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بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان به دستگاه پیشرفته کرانیوتوم مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی گفت: این دستگاه یکی از پیشرفتهترین دستگاههای تخصصی در زمینه جراحیهای مغز و اعصاب است.
دکتر رضا جباری با اشاره به اینکه این دستگاه با هدف ارائه خدمات هر چه بیشتر درمانهای تخصصی و فوق تخصصی به تجهیزات بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان افزوده شده است، ادامه داد: هزینه این دستگاه حدود ۶ تا هفت میلیارد تومان میباشد که در جهت خدمت رسانی به شهروندان خریداری و تجهیز شده است.