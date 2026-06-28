به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی گفت: این دستگاه یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تخصصی در زمینه جراحی‌های مغز و اعصاب است.

دکتر رضا جباری با اشاره به اینکه این دستگاه با هدف ارائه خدمات هر چه بیشتر درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی به تجهیزات بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان افزوده شده است، ادامه داد: هزینه این دستگاه حدود ۶ تا هفت میلیارد تومان می‌باشد که در جهت خدمت رسانی به شهروندان خریداری و تجهیز شده است.