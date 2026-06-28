عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر نقش توسعه درون‌شهری در حل چالش مسکن، گفت: بازآفرینی شهری با حمایت وزارت راه و شهرسازی در حال تبدیل شدن به رکن چهارم سیاست ملی مسکن در کنار تولید انبوه، مسکن حمایتی و بازار اجاره است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مجید روستا ، عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری حوزه مسکن، گفت: حل مشکلات این بخش تنها با افزایش تولید واحدهای مسکونی ممکن نیست و باید از ظرفیت‌های توسعه درون‌شهری و بازآفرینی بافت‌های فرسوده نیز بهره گرفت.

روستا افزود: بازآفرینی شهری با استفاده از زیرساخت‌ها و خدمات موجود، علاوه بر افزایش عرضه مسکن، هزینه‌های عمومی توسعه را کاهش داده و کیفیت سکونت را ارتقا می‌دهد.

وی سه کارکرد اصلی این سیاست را افزایش تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد، کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ساخت‌وساز و جلوگیری از گسترش فقر فضایی عنوان کرد و گفت: توسعه افقی شهرها بدون تأمین خدمات و فرصت‌های اشتغال، راهکار پایداری برای حل مسئله مسکن نیست.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین از تداوم حمایت‌های دولت از نوسازی بافت‌های فرسوده از طریق تسهیلات، مشوق‌های شهرسازانه و تخفیف در صدور پروانه‌های ساختمانی خبر داد و تأکید کرد: پیوند برنامه‌های بازآفرینی شهری با نهضت ملی مسکن، زمینه استفاده بهینه از زمین و زیرساخت‌های موجود و تحقق سکونت پایدار را فراهم می‌کند.