وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید انقلاب باید عاشورایی دیگر در سرزمین ایران باشد گفت: این مراسم ثبت ملی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سیدرضا صالحی امیری در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر بیان کرد : میزان حضور مردم در تشییع حضرت امام در آن روزها آمار ۶ میلیون نفر اعلام شد ، برآورد این است که بیش از ۳۰ میلیون نفر نیز در تشییع رهبر شهید انقلاب حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه ، تشییع امام شهید باید عاشورایی دیگر در سرزمین ایران باشد ، ادامه داد : مراسم تشییع رهبر انقلاب ثبت ملی می شود .

صالحی امیری گفت : تبیین و روشنگری برای وجدان نسل جوان رسالت مهمی است که باید به آن پرداخته شود . همچنین نتیجه تشییع، بازگشت نسل جوان به یک فضای معرفتی است .

همچنین انوشیروان محسنی بندپی ، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست گفت : یکی از رویدادهای عظیم در کشور را در دستور برنامه داریم و آن هم تشییع پیکر مطهر امام شهید است .

وی با اشاره به اینکه این مراسم ، مراسمی آیینی و سوگواری ساده نیست و از چند منظر حائز اهمیت است ، افزود : قطعا برای این مراسم باشکوه حداکثر آمادگی نیاز است و ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وظایفی را عهده دار است .

بندپی گفت : اطلاع رسانی به موقع و اتخاذ تدابیر لازم برای اسکان افرادی که برای تشییع باشکوه به قم و مشهد می روند ، وظیفه معاونت گردشگری است که راهنمایی های لازم صورت گیرد .