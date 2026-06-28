به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بازرگان اسفندیاری در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: برای اجرای این پروژه‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که در حال حاضر ۱۷ حلقه چاه در حال حفر شدن است.

وی افزود: احداث تصفیه خانه سد سومبار از جمله پروژه‌هایی است که برای تامین آب شرب در اولویت کاری این شهرستان است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه تا سال گذشته ۵۵ درصد شهرستان دارای آب شرب بهداشتی بود، افزود: در همین راستا ۱۱ حلقه چاه آب حفر شد و هم اکنون وارد مدار شده و هم اکنون مشکل تامین آب در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد.

وی، به پروژه جهاد آبرسانی در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه از چند سال گذشته در این شهرستان در حال انجام است و هم اکنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هم اکنون ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این پروژه تکمیل شود که قرار است این پروژه با مشارکت بنیاد علوی تکمیل شود.

وی به اخذ مجوز برای آب‌های زیرزمینی نیز اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده موفق شدیم تا مجوز برداشت چهار میلیون متر مکعبی آب از منابع زیرزمینی را اخذ کنیم که با جذب این مجوز ۴۲۱ هکتار از زمین‌های کشاورزی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای این پروژه ۲۲ حلقه چاه در حال حفر بوده و پیگیری‌ها برای برق‌رسانی این چاه‌ها در حال انجام است.

فرماندار راز و جرگلان افزود: همچنین سازمان جهاد کشاورزی وارد عرصه شده تا شبکه‌های فرعی برای رساندن آب به زمین‌های کشاورزی را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت نوغانداری جزء مزیت‌های اقتصادی این شهرستان است، گفت: به دنبال تکمیل این زنجیره از تولید پیله ابریشم گرفته تا فرش تمام ابریشم هستیم. همچنین صنایعی همچون پیله خشک کنی در این شهرستان ایجاد شده و به دنبال ایجاد صنایع دیگر همچون نخ ریسی و رنگ رزی هستیم.