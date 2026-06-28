در روز نخست از مرحله دوم لیگ کاراته وان نفرات کاتای تمام رده‌های سنی و کومیته نونهالان به روی تاتامی رفتند و قهرمانان آن مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در روز نخست این رقابت‌ها که روز شنبه ۶ تیرماه در سالن جهان پهلوان تختی شهریار برگزار شد نفرات برتر دو بخش کاتا و کومیته به شرح ذیل معرفی شدند:

۱. ابوالفضل جوانمردی از استان خوزستان

۲. محمد صالح عابد از استان فارس

۳. رضا خدمتکار از استان هرمزگان

۳. امیرعلی رشیدی از استان کرمان

کاتای انفرادی نوجوانان/

۱. محمد آریا غیاثی از استان کرمان

۲. محمد متین خسروی از استان فارس

۳. مهراب توحیدنیا از استان آذربایجان شرقی

۳. محمد ربیع ناصری از منطقه آزاد انزلی

کاتای انفرادی جوانان/

۱. محمد هادی نقدی از استان تهران

۲. هومن صفا از استان کرمان

۳. سودیف سهرودی از منطقه آزاد قشم

۳. عطا رفیعی از استان آذربایجان شرقی

نام باشگاه: شاهین

کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال/

۱. امیررضا مسلمان از استان آذربایجان غربی

نام باشگاه: حق نظری

۲. ماهان کوشکی از استان تهران

نام باشگاه: لایف استار

۳. سبحان ذوالفقاری از ایتان مرکزی

۳. محمد محتشم کیا از استان مرکزی

کاتای تیمی نوجوانان و جوانان/

۱. تیم شاهین از استان آذربایجان شرقی (عطا رفیعی، امیرعلی میرزازاده رحیمی، امیرمحمد بهروز، امیررضا چمنی)

۲. تیم کرمان (مهراب خاک نشین، محمد اباذریان، محمد رضایی)

۳. تیم حق نظری از استان آذربایجان غربی (عرفان بیگی، مبین خادمی، محمد مهدی اسعدی، فرهان ایمانی)

۳. تیم داینامیک شوتوکان از استان آذربایجان شرقی (محمد مهدی رزمی، آرال مرادی، ایلیا بسیج)

وزن ۴۰- کیلوگرم:

۱. امیرحسین مرادی از استان کرمان

۲. امیرعباس میرشکاری از استان فارس

۳. امیرعلی دهقان از استان سیستان و بلوچستان

۳. حسام مهدی پور از استان آذربایجان شرقی



وزن ۴۵-کیلوگرم:

۱. امیرمحمد نظری از استان سیستان و بلوچستان

۲. سیدعلی سیدآقائی از استان گیلان

۳. امیرمهدی محمودی از استان قزوین

نام باشگاه: آکادمی کاراته سبحان

۳. مبین مددی از استان فارس



وزن ۵۰- کیلوگرم:

۱. مرصاد صالحی از استان مازندران

۲. متین صادقی از استان فارس

۳. ژیار رضایی از استان کردستان

۳. امیرعلی عموئی از استان قزوین

وزن ۵۵- کیلوگرم:

۱. عرشیا علی پور از استان مازندران

۲. ابوالفضل موسی زاده از استان گیلان

۳. علی محمودی از استان البرز

۳. محمدحسین انصاری از استان فارس

وزن ۵۵+ کیلوگرم:

۱. متین طاهریان از استان اصفهان

۲. علیرضا ضمیری از استان هرمزگان

۳. ایلیا موسوی از استان زنجان

۳. پارسا حمزه از استان البرز