مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به مردم هشدار داد،اسناد دفترچه ای بدون اعتبار را تک برگ کنند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با هشدار نسبت به اسناد دفترچه‌ای، منگوله‌دار و..، گفت: این اسناد به لحاظ اداری و قضایی بدون هرگونه اعتبار هستند و مردم هرچه سریع‌تر نسبت به تک‌برگ کردن آنها اقدام کنند.

سید مهدی میرنظامی از تبدیل ۱۲۴ هزار فقره سند دفترچه‌ای به تک‌برگ در سال گذشته خبر داد و افزود: برای دریافت تسهیلات بانکی، ضمانت، وثیقه یا حتی اجرای معاملات عادی، هیچ مرجعی این اسناد قدیمی را نمی‌پذیرد و مردم نباید تا زمان بروز بحران و نیاز فوری صبر کنند.

مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که دو سال از تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد، ادامه داد: هدف اصلی این قانون، برچیده شدن اسناد عادی، دست‌نویس و قولنامه‌ای است که بخش عمده دعاوی و ورودی محاکم قضایی را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به صدور اسناد جدید به رنگ سبز، گفت: این اسناد مشمول قانون الزام بوده و مردم باید بدانند که برخلاف گذشته، نمی‌توانند با این اسناد صرفاً به مشاوران املاک مراجعه کنند؛ بلکه مسیر قانونی، تنظیم پیش‌نویس در سامانه کاتب به همت مشاوران و سپس انتقال به دفاتر اسناد رسمی است و هرگونه معامله خارج از این، از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود.

میر نظامی در تشریح سامانه ساغر (ساماندهی اسناد غیر رسمی)، اعلام کرد: تمامی افراد باید هرگونه ادعای خود نسبت به عین یا منافع املاک را در این سامانه ثبت کنند و از زمان ثبت، دو سال فرصت دارند تا برای دریافت سند رسمی یا طرح دعوی در دادگاه اقدام کنند.

وی هشدار داد: پس از پایان این مهلت، قانون‌گذار هیچ توجهی به اسناد عادی نخواهد کرد و ادعای ثبت‌نشده در دستگاه قضایی معتبر نیست، ثبت ادعای دروغین علاوه بر پرداخت ۲۰ درصد جریمه به قیمت روز، دارای پیگرد کیفری خواهد بود.

وی در خصوص سامانه کاتب نیز گفت: این درگاه الکترونیکی جامع، ارائه‌دهنده ۱۲ خدمت اصلی سازمان به شکل غیرحضوری، برخط و ۲۴ ساعته در تمام روز‌های هفته است و شهروندان نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ثبت ندارند.

مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان بر سه اولویت اساسی تأکید کرد و گفت: نخست، تبدیل فوری اسناد دفترچه‌ای قدیمی به تک‌برگ؛ دوم، دریافت سند رسمی برای املاک بدون سند؛ و سوم اجرای تمامی معاملات مربوط به اسناد سبز رنگ تنها از طریق سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی اجرا شود تا از بروز گرفتاری‌های حقوقی و قضایی در آینده جلوگیری شود.

وی افزود: متر به متر اراضی ملی باید کاداسیون شده و دارای سند باشند، برخی اراضی ملی به عنوان منابع طبیعی سند دارند و برخی منابع مانند روستا‌ها جزو مستثنیات می‌شود که در کمیسیون رفع تداخل تشخیص داده می‌شود که از زمین‌خوار، کوه‌خواری و دریاخواری جلوگیری می‌کند.