به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ خلیلی لطفی، گفت: مأموران گشت کلانتری ۱۶۳ ولنجک در جریان اجرای طرح‌های پیشگیرانه و برخورد با سارقان قاپ‌زن، هنگام گشت‌زنی هدفمند در محدوده‌های جرم‌خیز به یک دستگاه موتورسیکلت‌ام‌ایکس کینگ با پلاک مخدوش که توسط ماسک پوشانده شده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: راکب موتورسیکلت با استفاده از کلاه نقاب‌دار و ماسک مشکی، چهره خود را کاملاً پوشانده بود و به همین دلیل رفتار وی به‌صورت نامحسوس از سوی مأموران تحت مراقبت قرار گرفت. در ادامه، متهم با نزدیک شدن به یک خانم قصد سرقت تلفن همراه وی را داشت که با حضور و هوشیاری مأموران موفق به انجام سرقت نشد و بلافاصله از محل گریخت.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران پس از صدور دستور ایست، عملیات تعقیب متهم را آغاز کردند، اما وی بدون توجه به اخطار‌های پلیس به فرار ادامه داد. در نهایت مأموران با رعایت ضوابط قانونی به‌کارگیری سلاح، یک تیر هوایی شلیک کردند. متهم نیز در حوالی یکی از جایگاه‌های سوخت به دلیل سرعت بالا و ناتوانی در کنترل موتورسیکلت واژگون شد و دستگیر شد.

به گفته سرهنگ خلیلی لطفی، متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب چندین فقره سرقت قاپ‌زنی اعتراف کرد و اظهار داشت که به‌تازگی از زندان آزاد شده و طی روز‌های اخیر در همان محدوده اقدام به سرقت کرده است.

وی با اعلم این خبر که شاکی پرونده نیز با حضور در کلانتری، متهم را شناسایی کرد گفت: با هماهنگی مقام قضایی، پرونده به همراه متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی، شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف اموال مسروقه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.