مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از اعلام آمادگی بیش از ۵۰۰ خانواده در این استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از زائران به سبک خدمت‌رسانی اربعین حسینی در استان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، کاظمینی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با حضور در برنامه «سین هشتم» اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ خانواده در استان البرز اعلام آمادگی کرده‌اند تا میزبان زائرانی باشند که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی از مسیر این استان عبور می‌کنند.

وی با اشاره به حضور زائرانی از استان‌های مختلف افزود: به‌ویژه زائرانی از استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همچنین سایر استان‌هایی که مسیر عبور آنها از البرز است، از خدمات اسکان و پذیرایی در این استان بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر خانواده‌های داوطلب، در محلات مختلف نیز مکان‌هایی برای پذیرایی از زائران پیش‌بینی شده و تمام پارک‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، تکیه‌ها و سالن‌های موجود در سطح استان برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران آماده شده‌اند.

کاظمینی با اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان گفت: در این ستاد ۲۱ کمیته تخصصی تشکیل شده تا میزبانی شایسته‌ای از زائران صورت گیرد. این ستاد از حدود دو هفته پیش فعالیت خود را آغاز کرده و برای هر کمیته احکام و مسئولیت‌های مشخصی تعیین شده است.همچنان امکان مشارکت مردمی برای اسکان زائران، برپایی موکب و خدمت‌رسانی در مواکب وجود دارد و علاقه‌مندان می‌توانند تا لحظه آخر برای این امر ثبت‌نام کنند، چرا که ظرفیت خدمت‌رسانی نامحدود در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز همچنین از اعلام آمادگی خادمیاران آستان قدس رضوی برای مشارکت در خدمت‌رسانی خبر داد و به مجری سیمای البرز گفت: یکی از برنامه‌های استان این است که پس از تاسوعا و عاشورای حسینی نیز حدود ۵۰۰ موکب فعال در استان تا پایان ماه صفر به فعالیت خود ادامه دهند.

کاظمینی با بیان اینکه خدمات اسکان و پذیرایی برای عموم عزاداران پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: الگوی خدمت‌رسانی در این ایام مشابه موکب‌های اربعین خواهد بود و سامانه‌های مشخصی نیز برای هماهنگی و ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برگزاری مراسم گرامیداشت هم‌زمان با تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان خبر داد و گفت: مراسمی از مصلی تا امامزاده حسن (ع) برای تجمع و حضور مردم در نظر گرفته شده و برنامه‌های متنوعی از جمله ارتباط زنده با مراسم تشییع، برگزاری آیین‌های عزاداری و مداحی در این مسیر اجرا خواهد شد.