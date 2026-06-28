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۱۰۰ درصد شهرکهای صنعتی و اراضی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع) استان اصفهان صاحب سند مالکیت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت اسناد استان اصفهان با اعلام پیشرفت ۹۹.۹۹ درصدی حدنگاری اراضی ملی و بیش از ۷۸ درصدی اراضی کشاورزی، گفت: ۱۰۰ درصد شهرکهای صنعتی استان و همچنین ۱۰۰ درصد اراضی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع) صاحب سند مالکیت شدهاند و در راستای حفظ حقوق بیتالمال، اراضی محیط زیست، آبهای منطقهای، سد خوانسار و سد گلپایگان نیز سنددار شدند.
سید مهدی میرنظامی در خصوص اسناد روستایی و مسکن ملی، با اشاره به صدور ۱۲۵۰ فقره سند برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، گفت: ۱۰ هزار و ۶۴۶ فقره سند مالکیت در راستای نهضت ملی مسکن صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان همچنین گفت: آزمون سردفتری برای جذب نزدیک به ۴۳۸ نفر در سال گذشته برگزار شد و این افراد به زودی جذب خواهند شد.
سید مهدی میرنظامی افزود: همچنین ۱۳ هزار میلیارد تومانی (۱۳ همت) معوقات بانکها در سال ۱۴۰۴ به همت اداره اجرای مفاد اسناد رسمی وصول شده، که بانکها میتوانند از طریق اجرای ثبت، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.
میر نظامی به آمار ثبت شرکتها و موسسات نیز اشاره کرد و گفت: ۴۲۹ فقره ثبت شرکت در استان اجرا شده است؛ صدور ۱۴۳۲ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو انجام شده است و دورههای تخصصی برای آموزش حقوقی این گروه برگزار میشود.