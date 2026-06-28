به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس تعمیرات اساسی مارون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: با هدف حفظ، نگهداشت و پایداری تولید نفت و گاز، عملیات تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز کوپال آسماری در مدت ۲۳ روز با بهره گیری از دانش بومی با موفقیت انجام شد.

سیدرضا سیدصالحی افزود: مدت زمان استاندارد پیش‌بینی‌شده برای انجام تعمیرات اساسی این ایستگاه ۳۰ روز بود، اما در این دوره و در پی تأکید مدیرعامل شرکت و مدیریت تعمیرات بر تسریع در اجرای طرح کارکنان تعمیرات اساسی مارون موفق شدند این عملیات را در مدت ۲۳ روز، معادل یک هفته زودتر از برنامه زمان‌بندی‌شده، به پایان برسانند.

وی ادامه داد: در این تعمیرات اساسی اقداماتی از جمله تعمیزات مخازن، شیرآلات فرآیندی، شیر‌های ایمنی، مبدل‌های هوایی، عملیات ضخامت‌سنجی تجهیزات، الکتروموتور‌ها و سایر تجهیزات مرتبط انجام شد.