مردم استان اصفهان در صد و نوزدهمین شب حضور در میدان اعلام کردند در مسیر حفظ حریم وطن ایستاده‌اند و در هر مسئولیتی، با تمام وجود پای کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان، از گلپایگان و آران و بیدگل گرفته تا تیران و کرون، بادرود، فریدون‌شهر، بویین میاندشت، سمیرم، کاشان و شاهین‌شهر شاهد تجمع شبانه‌ی پرشور مردم هستیم که نشان از همبستگی بی‌نظیر ملی دارد.

هماهنگی میان شورِ مردم در میادین و اقتدار نظامی در مرز‌های آبی، نشان‌دهنده این حقیقت است که ایران اهل باج‌دهی نیست و با صلابت تمام، از تمام حقوق ملی خود دفاع می‌کند.

این پیوند ناگسستنی میان اراده توده‌ها و قدرت نیرو‌های مسلح، نماد ایستادگی و پایداری بی‌بدیل ملت ایران است.