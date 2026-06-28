به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر اجرایی این نمایشگاه درباره رویداد هنری حماسه ملی گفت: این نمایشگاه با هدف پاسداشت هفته هنر انقلاب، به مناسبت شهادت شهید آوینی(سید شهیدان اهل قلم) و نیز جریانات دفاع مقدس سوم، از سوی انجمن علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد در فروردین ۱۴۰۵، انجام شد و فراخوان آثار هنر مقاومت اعلام شد.

فاطمه عسگری افزود: در این نمایشگاه بیش از ۳۰۰ اثر در سطح ملی و دانشجویی تا پایان اردیبهشت به دبیرخانه رویداد ارسال شد.

دانشجویان دانشگاه‌ها از سراسر کشور در بخش‌های مختلف این فراخوان، شامل تصویرسازی، پوستر، کاریکاتور، نقاشی، عکاسی و کلیپ ثبت نام کردند و هر یک، رشته های مربوط به آثار خود را مشخص کردند.

وی افزود: طراحی ها با شیوه‌های مختلف دیجیتال، هوش مصنوعی و دستی در کنار هم سنجیده و در بخش رقابتی شرکت داده شدند. که در نهایت از هر رشته ۳ نفر برگزیده شدند.

دبیر اجرایی همچنین درباره نمایش این آثار گفت: آثارهنری حماسه ملی دانشجویان بصورت مجازی در سایت دانشکده هنر شاهد و همچنین کانال روبیکا به نمایش گذاشته شده است.