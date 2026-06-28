پخش زنده
امروز: -
روز انتقال یافتههای مبارزه با آفات و تغذیه باغات انگور با حضور باغداران کلاهدوز، خسبیجان و کیشان بخش زالیان شازند استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اعلام کرد: روز انتقال یافتههای مبارزه با آفات و تغذیه باغات انگور با هدف ارتقای دانش فنی باغداران و با هدف اجرای سایت تولید محصول سالم، با حضور جمعی از باغداران روستاهای کلاهدوز، خسبیجان و کیشان در بخش زالیان شهرستان شازند برگزار شد و آخرین یافتههای علمی و توصیههای کاربردی در حوزه مدیریت باغات انگور در اختیار بهرهبرداران قرار گرفت.