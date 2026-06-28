روز انتقال یافته‌های مبارزه با آفات و تغذیه باغات انگور با حضور باغداران کلاهدوز، خسبیجان و کیشان بخش زالیان شازند استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اعلام کرد: روز انتقال یافته‌های مبارزه با آفات و تغذیه باغات انگور با هدف ارتقای دانش فنی باغداران و با هدف اجرای سایت تولید محصول سالم، با حضور جمعی از باغداران روستا‌های کلاهدوز، خسبیجان و کیشان در بخش زالیان شهرستان شازند برگزار شد و آخرین یافته‌های علمی و توصیه‌های کاربردی در حوزه مدیریت باغات انگور در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت.

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات در این برنامه به موضوعاتی همچون رعایت بهداشت باغات انگور، اجرای صحیح چالکود و تأمین نیاز کودی درختان، زمان مناسب هرس سبز، اهمیت انتخاب نهال سالم و نقش آن در افزایش عملکرد و کیفیت محصول پرداخت.

محمد کاوند همچنین بر ضرورت مدیریت اصولی آفات و بیماری‌ها در باغات تأکید کرد و بهره‌گیری از روش‌های علمی و به‌روز را در کاهش خسارات و افزایش تولید محصول سالم مؤثر دانست.