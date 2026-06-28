آذر رضائی پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی افزود: طبق تحلیل نقشه‎‌ها و مدل‌های هواشناسی؛ تا چهارشنبه هفته جاری در برخی نقاط استان به‌ویژه نواحی بادخیز، وزش باد شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود که در مواردی می‌تواند با احتمال بروز خسارت نیز همراه باشد که بعدازظهر امروز و طی روز دوشنبه، ضمن افزایش شدت وزش باد، انتقال ذرات گردوغبار به دیگر نقاط استان آغاز شده و به‌تدریج مناطق مرکزی، از جمله مشهد مقدس، را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: همچنین به‌صورت متناوب طی ساعات بعدازظهر، در نواحی شمالی استان افزایش ابرناکی و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق توام با آبگرفتگی، روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد. این شرایط در روز چهارشنبه، گستره بیشتری از نواحی شمالی استان را در بر می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: فردا کاهش نسبی دمای روزانه (به طور میانگین بین ۸ تا ۱۰ درجه سلیسیوس) در اغلب نقاط استان روی می‌دهد و تا پایان هفته تغییرات دمایی خاصی مشاهده نمی‌شود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۷ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۳ درجه سانتیگراد می‌رسد.

رضائی پور افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۱ تا ۳۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهر‌های فریمان با ۱۷ درجه و شهر‌های سبزوار با ۴۳ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهر‌های استان بوده‌اند.