معاونت آموزش متوسطه از خانواده‌ها خواست در ایام برگزاری امتحانات نهایی از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستند، خودداری کرده و در روز‌هایی که امتحانات نهایی برگزار نمی‌شود و پس از پایان امتحانات برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی آذرکیش با اشاره به ایام برگزاری امتحانات نهایی گفت: با توجه به همزمانی فرآیند ثبت‌نام مدارس با برگزاری امتحانات نهایی، ضروری است خانواده‌ها در روز‌های برگزاری آزمون‌ها از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستن، خودداری کنند تا تمرکز عوامل اجرایی بر برگزاری مطلوب امتحانات حفظ شود.

بر اساس این اعلام، اولیای دانش‌آموزان می‌توانند در روز‌هایی که امتحانات نهایی برگزار نمی‌شود و یا پس از پایان امتحانات نهایی با مراجعه به مدارس، مراحل ثبت‌نام فرزندان خود را انجام دهند.