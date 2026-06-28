به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در سه ماهه نخست امسال، نیکوکاران استان در مجموع ۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کرده‌اند که این مبلغ برای رفع نیاز‌های اساسی محرومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

کریم زارع افزود: از این میزان، ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مربوط به فطریه (عام و سادات)، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کفاره عمد و غیرعمد، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات واجب و ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در قالب زکات مستحب به ثبت رسیده است.

وی گفت: در استان، ۵۳۰ روستا دارای محصولات مشمول زکات هستند و کشاورزان این مناطق همواره در حمایت از خانواده‌های نیازمند و اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی پیش‌قدم بوده‌اند.

دبیر شورای زکات استان اصفهان افزود: وجوه حاصل از زکات با رعایت دقیق موازین شرعی و بر اساس اولویت‌های مصوب شورای زکات، در سرفصل‌های عمرانی، درمان، تأمین جهیزیه، امور فرهنگی و کمک‌های معیشتی هزینه می‌شود.